Боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска в ДНР

23:44, 29 июля 2022, ПАИ

В Минобороны РФ сделали ряд заявлений, пишут «Известия» в Telegram:

— боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска в ДНР, заминировав к нему все подходы;

— националисты заминировали автомобильный мост через реку Соленая в селе Новопавловка Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить ВС РФ и формирования ДНР в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры;



— ВС и МЧС России с начала СВО на Украине проверили почти 6000 га территории ДНР и ЛНР, обнаружили и обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов;



— за сутки российские военные в ходе спецоперации доставили 365 тонн гуманитарной помощи населению ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей;



— ВС РФ помогли эвакуировать за сутки почти 25,3 тысяч человек из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины;



— почти 30 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, ДНР и ЛНР или на подконтрольные ВС РФ территории Украины поступили за сутки на российскую горячую линию, а также в органы власти и общественные организации.