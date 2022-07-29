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Страна и мир

Боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска в ДНР

В Минобороны РФ сделали ряд заявлений, пишут «Известия» в Telegram:

— боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска в ДНР, заминировав к нему все подходы; 

— националисты заминировали автомобильный мост через реку Соленая в селе Новопавловка Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить ВС РФ и формирования ДНР в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры; 
 
— ВС и МЧС России с начала СВО на Украине проверили почти 6000 га территории ДНР и ЛНР, обнаружили и обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов; 
 
— за сутки российские военные в ходе спецоперации доставили 365 тонн гуманитарной помощи населению ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей; 
 
— ВС РФ помогли эвакуировать за сутки почти 25,3 тысяч человек из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины; 
 
— почти 30 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, ДНР и ЛНР или на подконтрольные ВС РФ территории Украины поступили за сутки на российскую горячую линию, а также в органы власти и общественные организации.

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