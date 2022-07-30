Год культурного наследия народов России сподвиг на создание фестиваля «Знак русского»

15:16, 30 июля 2022, ПАИ

Год культурного наследия народов России сподвиг комитет по культуре к организации масштабного фестиваля «Знак русского» в Усвятском районе, чтобы развивать традиции и уникальность Псковской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева.

Комитетом было принято решение о проведении трех мероприятий на территории области. «Надеемся, что не только люди, которые занимаются фольклором, обратят внимание на традиции нашего края», – добавила Тимофеева.

Напомним, что областной фольклорный фестиваль «Знак Русского», посвященный 100-летию псковской певицы Ольги Сергеевой, проходит сегодня в Усвятском районе. Праздничные мероприятия проходят на двух площадках: на поляне у дома известной фольклорной исполнительницы Псковщины в деревне Церковище и на сцене в поселке Усвяты.