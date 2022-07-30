ВИДЕО В деревне Церковище возложили цветы к дому Ольги Сергеевой

13:57, 30 июля 2022, ПАИ

В деревне Церковище Усвятского района возложили цветы к дому псковской певицы Ольги Сергеевой в честь ее 100-летия, передает корреспондент Псковского агентства информации.

У порога дома выступил первый коллектив, ансамбль «Уграда» с песней «Пойду за ворота». Участники также кланялись у порога. Всего на областной фольклорный фестиваль «Знак русского» прибыло 15 коллективов.

Гостей фестиваля бесплатно кормят яичницей с салом и помидорами по церковищенским рецептам.

Напомним, что областной фольклорный фестиваль «Знак Русского», посвященный 100-летию псковской певицы Ольги Сергеевой, проходит сегодня в Усвятском районе. Праздничные мероприятия пройдут на двух площадках: на поляне у дома известной фольклорной исполнительницы Псковщины в деревне Церковище и на сцене в поселке Усвяты. Гостей праздника ждут выступление музыкальных коллективов, дискотека и праздничный салют.