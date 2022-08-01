Сильный порывистый ветер и грозы прогнозируются в Псковской области
В Псковской области ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
С 18:00 до 20:00, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра с порывами 15-18 метров в секунду.
Местных жителей призывают быть осторожными. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01, 112 или 101 – с мобильного.
2 августа в Псковской области прогнозируются ливни и до 25 градусов тепла.
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