Сильный порывистый ветер и грозы прогнозируются в Псковской области

16:28, 01 августа 2022, ПАИ

В Псковской области ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

С 18:00 до 20:00, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра с порывами 15-18 метров в секунду.

Местных жителей призывают быть осторожными. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01, 112 или 101 – с мобильного.

2 августа в Псковской области прогнозируются ливни и до 25 градусов тепла.