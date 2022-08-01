Ливни и до 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 2 августа
2 августа в Псковской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью пройдут кратковременные дожди, в первой половине ночи местами ливни. Днём ожидаются кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днём +20...+25 градусов. Ветер южных, юго-западных направлений 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
01 августа 2022
Представители 32 регионов России, ЛДНР и Запорожской области примут участие в форуме «Истоки» в Псковской области
01 августа 2022
Открытие международной молодёжной «Вахты памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022» состоялось в Невельском районе