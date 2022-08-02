45-летний житель Гдовского района ушёл в лес и не вернулся

08:04, 02 августа 2022, ПАИ

В деревне Трутнево Гдовского района ищут пропавшего 45-летнего Сергея Морозова, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области.

31 июля мужчина ушёл в лес и не вернулся. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавый, волосы чёрные, глаза серые. Был одет в зелёную камуфляжную куртка, чёрные спортивные штаны, тёмно-синие резиновые сапоги, чёрную кепку. С собой был чёрный пакет и чёрный рюкзак.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.