45-летний житель Гдовского района ушёл в лес и не вернулся
В деревне Трутнево Гдовского района ищут пропавшего 45-летнего Сергея Морозова, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области.
31 июля мужчина ушёл в лес и не вернулся. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавый, волосы чёрные, глаза серые. Был одет в зелёную камуфляжную куртка, чёрные спортивные штаны, тёмно-синие резиновые сапоги, чёрную кепку. С собой был чёрный пакет и чёрный рюкзак.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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