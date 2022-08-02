ФОТОФАКТ Ливневую канализацию начали строить на Сиреневом бульваре в Пскове

09:31, 02 августа 2022, ПАИ

В Пскове начались работы по строительству внутриквартальных и магистральных сетей ливневой канализации на пересечении Сиреневого бульвара и проспекта Энтузиастов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что на Сиреневом бульваре никогда не было обустроенной ливнёвки и земельные участки периодически затапливались. Иногда городские службы вынуждены воду откачивать, потому что ей некуда уходить.

Для решения этой проблемы запланирован комплексный проект общей стоимостью 189 млн рублей. В том числе планируется реконструкция и строительство новых сетей ливнёвки, установка резервуаров, замена оборудования и автоматики насосной станции.