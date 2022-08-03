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Общество

Эксперт: Псковский рынок мебели пытается приспособиться к изменениям

Псковский рынок мебели пытается приспособиться к изменениям. Об этом сообщил начальник производства торгово-производственной компании Itta Mebel Руслан Васильев во время круглого стола в медиацентре ПАИ 3 августа.

«Рынок изменился, и это факт. Мы не можем гарантировать срок поставки, качество изделия. На большинство вопросов, которые потребителей интересуют, мы не можем сформулировать точный ответ», — отметил Руслан Васильев.

Спикер добавил, что логистика сейчас переигрывается и производители пытаются приспособиться к изменениям — всё это влечёт за собой большие финансовые затраты.

По словам Руслана Васильева, у них на производстве есть проблема с тем, что вся коммерция встала на паузу. «Мы ждём более комфортного момента для себя. Все проекты с представителями бизнеса подвисли», — добавил он.

Кроме того, сейчас наблюдаются проблемы с логистикой и доставкой. В частности, есть проблемы с фурнитурой.

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