Проблемы и перспективы псковского мебельного бизнеса обсуждают в медиацентре ПАИ
Проблемы и перспективы мебельного бизнеса в Псковской области обсуждают на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации в рамках еженедельного бизнес-проекта.
Участники встречи обсудят, как в новой геополитической обстановке работает псковская мебельная и деревообрабатывающая отрасль, какие меры поддержки нужны от государства, какие меры уже есть и найдут ли потребители замену известному бренду по цене, дизайну и качеству.
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