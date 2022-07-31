Проблемы и перспективы псковского мебельного бизнеса обсуждают в медиацентре ПАИ

15:06, 03 августа 2022, ПАИ

Проблемы и перспективы мебельного бизнеса в Псковской области обсуждают на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации в рамках еженедельного бизнес-проекта.

Участники встречи обсудят, как в новой геополитической обстановке работает псковская мебельная и деревообрабатывающая отрасль, какие меры поддержки нужны от государства, какие меры уже есть и найдут ли потребители замену известному бренду по цене, дизайну и качеству.