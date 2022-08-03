Бессовестное враньё о Пскове появилось в фейковом видео в интернете

22:44, 03 августа 2022, ПАИ

Очередной фейк от украинских режиссёров, на котором водитель автобуса в Пскове якобы отказался везти участника СВО, потерявшего ноги в боях, появился сегодня в соцсетях.

Telegram-каналы буквально сотрясались от возмущения, вызванного видео «из Пскова». На нем, как утверждается, водитель псковского автобуса отказался везти участника специальной военной операции на Украине, потерявшего ноги в ходе боевых действий. Шекспировская драма вызвала шквал возмущения в интернете, однако правда оказалась куда прозаичнее.



На деле же представление – обычная постановка, выполненная в лучших традициях центра информационно-психологических операций Украины. На ряд факторов обратил внимание Telegram-канал «Война с фейками»:

1. Зеленый автобус марки «Рута-22», в который не пустили «военнослужащего-инвалида», был собран на заводе в украинском городе Часов Яр. Именно там производили маршрутки с ярко-синей обшивкой сидений, как на видео. Такие маршрутки есть в Харькове, где, предположительно, и производилась съемка, а также на территориях ДНР, подконтрольных киевскому режиму. В ряде регионов России также есть подобные автобусы, но они желтого или белого цвета. Псковское агентство информации сделало запрос в «Псковпассажиравтотранс» о наличии на пассажирских линиях Пскова автобусов подобной марки.

2. Если не брать во внимание «выдающуюся» актерскую игру участников диалога и то, что «инвалид» одет с иголочки, в чистую военную форму (чего не скажешь о нарочито потрепанном внешнем виде «реквизита» – инвалидной коляски), нельзя не отметить украинский акцент спорщиков, в котором четко слышно украинское произношение звука «г». Это лишний раз подтверждает, что съемка производилась не на территории России и не при участии граждан РФ.