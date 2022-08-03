Пскович попал в десятку на 5-м этапе чемпионата России по картингу

09:38, 04 августа 2022, ПАИ

Юный Пскович Даниил Волков принял участие в 5-м этапе чемпионата России по картингу в классе ОК, который прошёл с 22 по 24 июля в Рязани, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В классе ОК используются карты с одноцилиндровым двигателем мощностью 36 лошадиных сил, возраст пилотов – не менее 14 лет. По итогам гонки Даниил хоть не занял призовое место, но показал очень хороший результат и вошёл в десятку сильнейших участников в своём классе.

Даниил Волков активно участвует не только в соревнованиях по картингу, но и переходит на полноценные автомобили, участвуя в соревнованиях по автомобильному многоборью. В этой дисциплине его активно поддерживает отец Сергей Волков, который также участвует в соревнованиях и показывает неплохие результаты.

В этом году благодаря президенту Федерации автомобильного спорта Псковской области Олегу Мыслевичу Даниил смог попробовать свои силы уже в такой серьёзной дисциплине, как ралли, и поучаствовать сразу в двух титульных гонках – ралли «Псков» и ралли «900 озёр», которые прошли на территории Опочецкого и Красногородского районов. Пока участие юного псковича ограничилось местом штурмана в автомобиле нулевого экипажа под опекой опытного пилота Антона Борисова. Со слов пилота, Даниил подошёл к подготовке очень ответственно и со своей задачей справился хорошо.