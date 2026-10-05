«Луки-Энергия» на своём поле обыграла смоленскую «Искру»

11:27, 05 октября 2026, ПАИ

Футболисты великолукской «Луки-Энергии» на своём поле обыграли смоленскую «Искру» со счётом 2:1 в 26-м туре первенства России среди команд Второй лиги «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Игрок хозяев Иван Галинин открыл счёт на 13-й минуте встречи. На 59-й минуте преимущество великолучан удвоил Егор Панков. Единственный гол в составе гостей забил Михаил Васильев.

«Луки-Энергия» занимает третье место в турнирной таблице за четыре матча до конца турнира и уступает лидирующему «Мурому» пять очков. Следующая игра великолукской команды пройдёт 11 октября в Твери против местного одноимённого клуба.