В России за сутки госпитализировали почти 2 тысячи больных коронавирусом

12:55, 04 августа 2022, ПАИ

В России за минувшие сутки госпитализировано 1 916 человек с коронавирусом – на 6 % меньше по сравнению с 3 августа, сообщает портал «Стопкоронавирус.РФ».

Всего заболевших 17 126 человек, подтверждено 44 летальных исхода. Выписано в связи с выздоровлением 9 752 человека – это на 5 % меньше, чем за день до этого.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 4 августа 2022 года выявлено 579 668 762 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 1 069 595 случаев.