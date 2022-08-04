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Общество

Зоозащитники просят помочь оплатить операции собакам с онкологией

Катя. Фотография сделана через несколько дней после поступления в приют

Сотрудники «Шанса» просят у псковичей помочь собрать деньги на две срочные операции для собак с онкологией. Мольбу о помощи зоозащитники опубликовали в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

У Джо и Кати онкология. Метастазов при этом нет. Это обнадёживает и врачей, и сотрудников приюта. В такой ситуации операция подарит животным шанс на жизнь без боли и мучений.

Джо на днях уже сделали операцию по удалению опухоли в стадии распада. «Опухоль удалили с большим захватом здоровой ткани. Материал отправили на гистологию. Повезло, что опухоль вовремя заметили сотрудники приюта. Она располагалась прямо над яремной веной, но прирасти не успела, слава Богу. Чуть позже и удалить бы не вышло», — рассказали сотрудники «Шанса». 

Джо

Кате операция еще предстоит, впереди у неё удаление обеих молочных гряд. Подобную операцию раньше провели приютской таксе Лили, сбитой на трассе в Острове. Все прошло успешно, и собака уже несколько лет живет у одной из сотрудниц приюта. 

«Катенька только-только стала оттаивать и начала доверять людям после бесчеловечного отношения бывшей хозяйки, бившей собаку ногами. О чем говорят рентгеновские снимки? Почти все ребра у Катеньки были сломаны», — в ужасе вспоминают произошедшее зоозащитники.

История у Кати сложная. В марте на весь Псков прогремела история о выброшенных возле многоквартирного дома на Рижском проспекте щенятах домашней собаки по кличке Катька. В комментариях под постами в соцсетях сразу же появились леденящие кровь подробности о хозяйке этой собаки. Мол, щенков она специально разводила (раньше щенков рожала собака Пальма), ела, а их шкурки выбрасывала на помойку или смывала в унитаз.

Доподлинно известно, что хозяин собак умер, после чего они остались на попечении психически нездоровой женщины. Она то выкидывала собак из квартиры и не пускала домой, то забирала обратно и не выпускала. Зиму собаки пережили только благодаря неравнодушным соседям. Хозяйка всё это время находилась в некоторой конфронтации с соседями, выброшенные в яму у многоэтажки щенки стали для всех крайней точкой кипения. Из-за накалившейся ситуации собак пришлось забрать в приют.

Джо и Катя

«На коленях умоляем и просим о помощи Кате и Джо. Они заслужили нашу помощь. Они ее выстрадали! Дальше мы сами. Выходим, поставим на лапы, но оплатить операции у нас нет средств», — умоляют сотрудники «Шанса». 

За операцию и приём за обеих собак приют должен ветклинике более 60 тысяч рублей. И это не единственные проблемы «Шанса»: на данный момент они занимаются лечением Дейзи, у которой стремительно разрушаются суставы на лапах и Кирюши, у которого диагностирован абсцесс предстательной железы. 

Приют «Шанс» расположен на улице Советской Армии, 56б в Пскове. Телефоны: 61-03-03, 8-921-211-03-03.

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