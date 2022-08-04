Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Минобороны РФ допустило причастность США к пандемии коронавируса

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США могут быть причастны к развитию пандемии коронавируса в мире.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)», –цитирует Кириллова Спорт24.

«По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом, – сказал генерал-лейтенант. – Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса в том или ином регионе».

Он напомнил, что с 2009 года USAID финансировало программу «Predict», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов.

«Характерно, что в 2019 году – до момента появления первых заболевших COVID-19 – на базе американского института имени Хопкинса прошли учения «Event-2019», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – свиней», – подчеркнул Кириллов.

«Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы «Predict» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению», – добавил он.

По словам Кириллова, «возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители – лидеры демократической партии США».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 августа 2022

Минобороны РФ допустило причастность США к пандемии коронавируса
04 августа 2022

Украина нанесла удар по посёлку Климово в Брянской области
04 августа 2022

Российское военно-историческое общество высказало решительный протест против сноса памятника советским воинам в Риге
03 августа 2022

KFC и Pizza Hut в России переименуют
03 августа 2022

Бессовестное враньё о Пскове появилось в фейковом видео в интернете
03 августа 2022

Монумент Освободителям в рижском парке Победы демонтируют и уничтожат
02 августа 2022

NASA опубликовала снимок далёкой галактики

02 августа 2022

На пропускном пункте «Убылинка» в сторону Латвии скопилась большая очередь из грузовиков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...