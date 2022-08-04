Минобороны РФ допустило причастность США к пандемии коронавируса

23:41, 04 августа 2022, ПАИ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США могут быть причастны к развитию пандемии коронавируса в мире.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)», –цитирует Кириллова Спорт24.

«По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом, – сказал генерал-лейтенант. – Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса в том или ином регионе».

Он напомнил, что с 2009 года USAID финансировало программу «Predict», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов.

«Характерно, что в 2019 году – до момента появления первых заболевших COVID-19 – на базе американского института имени Хопкинса прошли учения «Event-2019», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – свиней», – подчеркнул Кириллов.

«Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы «Predict» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению», – добавил он.

По словам Кириллова, «возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители – лидеры демократической партии США».