Великолукский лучник Илья Силаев выступит на международных соревнованиях в Черногории
Действующий чемпион России по стрельбе из лука в помещении великолукский лучник Илья Силаев в составе национальной команды готовится к международным соревнованиям Гран-при Черногории и Балканскому чемпионату. Турнир пройдёт в черногорском городе Херцег-Нови с 4 по 8 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.
Соревнования включены в календарь Международной федерации стрельбы из лука. Турнир объединит два события с общим квалификационным раундом: Гран-при – это старт для сборных в личных и командных соревнованиях, а также в миксте, а в чемпионате Балканских стран могут участвовать все желающие, и там разыгрываются только личные награды.
Спортсмены будут соревноваться в помещении на дистанции 18 метров. Торжественная церемония открытия запланирована на 5 ноября.
Для Ильи Силаева эти соревнования станут первыми в карьере под флагом России. По его словам, команда готовится успешно выступить на Гран-при и привезти как можно больше наград.
Отметим, что сейчас великолукский спортсмен вместе с командой проходит подготовительные сборы в Черногории.
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Великолукский лучник Илья Силаев выступит на международных соревнованиях в Черногории
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