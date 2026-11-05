Великолукский лучник занял первое место в квалификации на турнире в Черногории

16:12, 05 ноября 2026, ПАИ

Великолукский лучник Илья Силаев занял первое место в квалификации на Гран-при Черногории и Балканском чемпионате по стрельбе из блочного лука среди мужчин. Соревнования проходят в городе Херцег-Нови. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Спортсмены соревнуются в помещении на дистанции 18 метров. За победу у мужчин борются шесть лучников из России, Черногории и с Кипра.

Силаев набрал 594 балла за две серии, опередив ближайшего преследователя Спироса Геролема с Кипра на 16 очков. Благодаря этому он напрямую вышел в полуфинал соревнований, который состоится завтра, 6 ноября.