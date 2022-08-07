В России впервые с конца марта выявили более 20 тысяч заболевших коронавирусом

15:02, 07 августа 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России выявили 20 303 заболевших COVID-19. Такие данные передает в воскресенье, 7 августа, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число зараженных с начала пандемии составило 18 712 699, госпитализировано в субботу 1 505 пациентов с коронавирусом, на 29,7% меньше, чем 6 августа. Больше всего заразившихся коронавирусом выявили в Москве (6,1 тысячи), Санкт-Петербурге (2,4 тысячи) и Подмосковье (1,8 тысячи).

Выписано в связи с выздоровлением 8 729 человек, на 18,7% меньше, чем за сутки до этого. С начала пандемии вылечились от инфекции 18 039 355 россиян.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в России за сутки скончались 44 человека, всего за все время борьбы с коронавирусом в России был зафиксирован 382 741 летальных исходов.

За минувшие сутки в Псковской области выявлено 72 инфицированных COVID-19. Таких показателей в регионе не было с апреля.