Суточная заболеваемость коронавирусом в Псковской области вернулась к апрельским показателям

13:31, 07 августа 2022, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области выявлено 72 инфицированных COVID-19, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Таких показателей в регионе не было с апреля. Как следует из официальной статистики, с мая количество заболевших не превышало 50 в сутки.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 112 394 случая заражения коронавирусом, за тот же промежуток времени выздоровело от коронавируса 109 951 человек. 33 из них выписали с больничного за минувшие сутки.

Реанимационный коечный фонд в Псковской областной клинической инфекционной больнице на данный момент заполнен на 100 %. В Псковской области обсуждается вопрос обязательной вакцинации от COVID-19. Завтра, 8 августа, губернатор Псковской области планирует провести совещание в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе и в России в целом.