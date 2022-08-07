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Общество

Суточная заболеваемость коронавирусом в Псковской области вернулась к апрельским показателям

За минувшие сутки в Псковской области выявлено 72 инфицированных COVID-19, сообщили в официальном Telegram-канале региона. 

Таких показателей в регионе не было с апреля. Как следует из официальной статистики, с мая количество заболевших не превышало 50 в сутки.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 112 394 случая заражения коронавирусом, за тот же промежуток времени выздоровело от коронавируса 109 951 человек. 33 из них выписали с больничного за минувшие сутки. 

Реанимационный коечный фонд в Псковской областной клинической инфекционной больнице на данный момент заполнен на 100 %. В Псковской области обсуждается вопрос обязательной вакцинации от COVID-19. Завтра, 8 августа, губернатор Псковской области планирует провести совещание в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе и в России в целом.

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