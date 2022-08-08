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Общество

День кошек отмечают сегодня по всему миру

Фото: Дарья Хваткова

Всемирный день кошек отмечают 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Празднуют его не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек, сообщает calend.ru.

Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки. Помимо «эстетического удовольствия» кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину.

Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали целую «кототерапию», с помощью которой предлагают лечить ряд болезней, в частности – воспаления суставов и гинекологические заболевания.

Нередко кошки становятся героями сказок, былин, мультфильмов и т.д. У многих народов в мире существует множество поверий и примет, связанных с кошками. Самые распространенные – что кошки проживают несколько жизней, а еще могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей.

Почитать новости и статьи про псковских кошек вы можете в разделе Zoo-истории.

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