Международный день офтальмологии отмечают 8 августа

07:02, 08 августа 2022, ПАИ

Международный день офтальмологии отмечается 8 августа во всем мире, начиная с 2004 года, сообщает calend.ru.

Это профессиональный праздник всех врачей-офтальмологов и их благодарных пациентов. В 2022 году трудящиеся в этот день специалисты принимают поздравления от коллег, начальства и пациентов на рабочих местах, а остальные отмечают дату с друзьями, на корпоративных и общественных мероприятиях или в семейном кругу.

Традиционно к Международному дню офтальмологии приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и учёных, происходит обмен опытом, налаживаются профессиональные связи между коллегами из разных стран.

На этих мероприятиях проходит награждение офтальмологов, добившихся высоких результатов в своей работе или сделавших научные открытия. Взору специалистов представляется новая медицинская техника и оборудование для диагностики и лечения глазных заболеваний.

Многие офтальмологические центры и институты в этот день проводят бесплатные консультации, диагностику и даже операции. Гражданам предоставляется возможность попасть на приём к заслуженным высококвалифицированным специалистам, получить консультации и помощь.