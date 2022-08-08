Константин Могилевский встретится с участниками Исторической школы, которая открывается в Печорах
Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский встретится с участниками Исторической школы, которая открывается в Печорах. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации.
«Я в этот раз приехал в Псковскую область, чтобы поговорить с участниками Исторической школы, которая открывается в Печорах. Это большое, важное мероприятие, которое готовилось по поручению президента. Стараюсь всегда использовать возможность поговорить с молодыми людьми, которым интересна история», - прокомментировал Константин Могилевский.
Международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России» проходит в Печорах и Самолве с 8 по 13 августа. Ожидается, что в результате работы Летней исторической школы на территории Северо-Западного федерального округа будет создана экосистема патриотического воспитания российской молодёжи, сформируется банк проектов и инициатив, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых людей.
Подробности читайте в интервью с Константином Могилевским, которое выйдет на портале Псковского агентства информации. Следите на сайте информагентства, а также в Telegram-канале и группе «ВКонтакте».
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