Историческая школа для молодых исследователей в Печорах начнётся 8 августа

15:03, 05 августа 2022, ПАИ

Международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России» пройдёт в Печорах и Самолве с 8 по 13 августа, сообщили на сайте Псковского государственного университета.

Тематическая смена организована в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», работа которого по поручению президента РФ Владимира Путина стартовала 1 августа и продолжится до 8 октября. Инициаторами создания молодёжного лагеря являются губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Летняя историческая школа объединит ведущих российских учёных, известных общественных и государственных деятелей. На её площадке пройдут обучение более 100 студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей вузов Российской Федерации и Республики Беларусь. Работа смены будет направлена на популяризацию исторического знания, прежде всего военной истории, среди молодёжи, а также на установление и развитие исследовательской и научно-образовательной коммуникации между молодыми учёными из российских регионов.

Ожидается, что в результате работы Летней исторической школы на территории Северо-Западного федерального округа будет создана экосистема патриотического воспитания российской молодёжи, сформируется банк проектов и инициатив, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых людей. Таким образом, Псковская область заявит о себе как национальная площадка для популяризации российской истории и культуры, гуманитарного просвещения, роста научно-исследовательского потенциала современной молодёжи и её православного воспитания.