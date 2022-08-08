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Борис Елкин заявил, что шефство над Бериславским районом не будет идти в ущерб Пскову

Бериславский район входит в Херсонскую область Украины.. Фото Херсонщина туристическая

Псковская область взяла шефство над Бериславским районом.Корреспондент ПАИ встретился с главой администрации Пскова Борисом Елкиным, чтобы узнать подробности.

«Административным центром данного района является город Берислав. Город богат культурой, своей историей. Ему уже более 200 лет. Есть, в чем обмениваться опытом. Мы понимаем, что город старый, но в течение длительного времени в него не вкладывали деньги. Конечно, мы будем всячески помогать и хотелось бы, чтобы этот город в дальнейшем стал побратимом.

Шефство – это целенаправленная организационная помощь.  А побратимость – это в большей сиепени обмен в культурной сфере. Многое можно сделать совместно. Конечно, не в ущерб Пскову», - пояснил Борис Елкин.

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