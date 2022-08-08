Гуманитарную помощь из Псковской области начали выдавать в Бериславе

13:19, 08 августа 2022, ПАИ

В Бериславе начали выдавать гуманитарную помощь из Псковской области, сообщает Telegram-канал «Берислав. Новости».

Гуманитарная помощь предоставляется пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, матерям-одиночкам.

Для получения гуманитарной помощи нужно иметь паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение.

Пункт выдачи гуманитарной помощи находится в Доме творчества. Время работы – с 9:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве.