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Общество

Гуманитарную помощь из Псковской области начали выдавать в Бериславе

В Бериславе начали выдавать гуманитарную помощь из Псковской области, сообщает Telegram-канал «Берислав. Новости».

Гуманитарная помощь предоставляется пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, матерям-одиночкам.

Для получения гуманитарной помощи нужно иметь паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение.

Пункт выдачи гуманитарной помощи находится в Доме творчества. Время работы – с 9:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве.

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Гуманитарную помощь из Псковской области начали выдавать в Бериславе

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