Губернатор Псковской области посетил общественные пространства Берислава
Глава региона осмотрел городские общественные пространства Берислава, в ходе чего произвел обсуждение, с чего необходимо начать восстановление городского благоустройства, об этом Михаил Ведерников сообщает в своем Telegram-канале.
Глава администрации Пскова Борис Елкин пообещал решить вопрос с фонтанами: они в рабочем состоянии, но необходимо освежить внешний вид, провести ревизию и начать плановое обслуживание.
Также планируется установка 10 детских и 2 воркаут площадок в разных микрорайонах города. Площадки уже привезены в Берислав.
Михаил Ведерников посетил выставку краеведческого музея, которая расположена в Бериславском районном доме культуры. «Учреждение серьёзное – в его коллекции более 4 тысячи экспонатов», – делится в своем Telegram-канале.
Была предложена идея организовать выставку картин в Пскове из Берислава, а также привести и выставить в Бериславе экспонаты Псковской области.
В ходе осмотра городских организаций было выявлено, что Дому детского творчества также требуется ремонт.
«Поручил проанализировать потребности и в следующем году подавать заявку на нацпроекты, чтобы при поддержке федерального бюджета восстановить ключевые объекты», – подытожил губернатор.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
В Псковской области простились с двумя военными, погибшими на Украине
Андрей Царёв: США выгодно прикрывать неоправданное использование ядерного оружия в 1945 году