Губернатор Псковской области посетил общественные пространства Берислава

21:53, 06 августа 2022, ПАИ

Глава региона осмотрел городские общественные пространства Берислава, в ходе чего произвел обсуждение, с чего необходимо начать восстановление городского благоустройства, об этом Михаил Ведерников сообщает в своем Telegram-канале.

Глава администрации Пскова Борис Елкин пообещал решить вопрос с фонтанами: они в рабочем состоянии, но необходимо освежить внешний вид, провести ревизию и начать плановое обслуживание.

Также планируется установка 10 детских и 2 воркаут площадок в разных микрорайонах города. Площадки уже привезены в Берислав.

Михаил Ведерников посетил выставку краеведческого музея, которая расположена в Бериславском районном доме культуры. «Учреждение серьёзное – в его коллекции более 4 тысячи экспонатов», – делится в своем Telegram-канале.

Была предложена идея организовать выставку картин в Пскове из Берислава, а также привести и выставить в Бериславе экспонаты Псковской области.

В ходе осмотра городских организаций было выявлено, что Дому детского творчества также требуется ремонт.

«Поручил проанализировать потребности и в следующем году подавать заявку на нацпроекты, чтобы при поддержке федерального бюджета восстановить ключевые объекты», – подытожил губернатор.