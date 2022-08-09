Негосударственная экспертиза строительных проектов будет доступна на госуслугах

09:13, 09 августа 2022, ПАИ

Результаты негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий можно будет получить через портал госуслуг. Решение позволит сократить издержки и время на реализацию проектов, сообщает Telegram-канал правительства России.

Частное лицо или компания застройщик будут формировать на портале заявку и электронный пакет документов, которые перенаправят на единую цифровую платформу экспертизы для анализа специалистами. Заявитель получит заключения в личном кабинете на портале госуслуг, рассказали в правительстве.

Ранее для проведения негосударственной экспертизы компаниям нужно было отправлять заявки и проектную документацию на сайты конкретных организаций или предоставлять им документы на электронных носителях.