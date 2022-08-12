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Общество

Порядка 60 сотрудников работают в центре «112» в Псковской области

В центре обработки вызовов «Системы-112» в Псковской области трудятся порядка 60 человек, резерв службы составляет 28 человек. Операторы работают в круглосуточном режиме. Об этом рассказал начальник центра обработки вызовов «Системы-112» в Псковской области Вячеслав Пан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам Вячеслава Пана, на всей территории Псковской области «Систему-112» развернули только в 2020 году, промышленная эксплуатация началась в 2021 году.

Вячеслав Пан отметил, что системными администраторами работают в основном мужчины. В службе «112» в регионе также есть и переводчик, разговаривающий на английском и немецком языках. С заявителями может поговорить и штатный психолог.

«Люди к нам обращаются не по праздным вопросам. И здесь оператор частично принимает определённую психологическую нагрузку на себя. У нас должен быть защитный экран между заявителем, чтобы не было профессионального выгорания», – заключил Вячеслав Пан.

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