Псковичи могут подать заявки на соискание премии «Знание»

17:45, 09 августа 2022, ПАИ

Приём заявок на соискание просветительской премии «Знание» продлится до 4 сентября. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в комитете по образованию Псковской области.

Несколько тысяч заявок поступило из разных уголков России от желающих принять участие в конкурсе на соискание просветительской премии «Знание». Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, которые будут высоко оценены экспертами и почётным жюри.

Премию учредили в прошлом году для признания достижений российских деятелей просвещения — преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, а также просветительских проектов из разных областей, компаний и СМИ. Номинированные деятели, компании и проекты пройдут многоступенчатый независимый отбор, а наиболее интересные кейсы представят почётному жюри на очном этапе в ноябре.

Заявки принимаются на сайте premiya.znanierussia.ru.