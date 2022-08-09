Название форума «Истоки» придумали участники конкурса «Большая перемена»

17:23, 09 августа 2022, ПАИ

Название форума «Истоки» придумали участники конкурса «Большая перемена», сообщил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

«Это одно из названий, которое было предложено детьми, и оно прижилось. Название возвращает нас как раз к становлению Российского государства. Оно обращает внимание первыми буквами на важное направление непосредственно истории», — сказал он.

Сейчас стартовала вторая смена историко-культурного форума «Истоки». С 8 по 13 августа молодые исследователи и педагоги истории будут слушать лекции и разрабатывать проекты на тему «Военная история Северо-Запада России», помимо этого, участников ждёт много интерактивных мероприятий. Завершится смена песнями у костра.

Напомним, что форум «Истоки» проходит в Печорском районе по поручению президента России Владимира Путина. Смены будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги с 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.