Ремонт фасада Псковской филармонии проведут до конца года

12:49, 10 августа 2022, ПАИ

До конца 2022 года фасад Псковской областной филармонии приведут в порядок. Об этомё заявил директор филармонии Сергей Жаворонок на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 августа.

При этом Сергей Жаворонок подчеркнул, что всё ещё решается вопрос полного ремонта здания филармонии, в идеале необходимо провести глобальные работы по реконструкции.

Директор филармонии отметил, что здание Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина, расположенное рядом, находится в отличном состоянии, а здание Псковской областной филармонии — в упадническом.