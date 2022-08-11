В России обнаружили новый штамм коронавируса

12:29, 11 августа 2022, ПАИ

Шесть случаев заражения гибридным вариантом коронавируса дельтакрон выявили в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один – в Москве», – говорится в сообщении.

Пациенты с гибридным вариантом коронавируса перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация им не потребовалась, отметили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что, по последним данным, в России с начала пандемии выявлено 18 796 472 случая заболевания коронавирусом, 18 089 941 человек выздоровел, 382 954 — умерло.