Начало нового учебного года обсуждают в медиацентре ПАИ

14:08, 11 августа 2022, ПАИ

11 августа в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная началу нового учебного года.

Как проходит аттестация директоров школ Псковской области, насколько изменится материально-техническая база школ в новом учебном году, сколько школьников сядут за парты, появятся ли новые педагогические кадры, будут ли дети петь гимн и поднимать флаг России.

На эти и другие вопросы отвечает и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.