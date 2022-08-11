Начало нового учебного года обсуждают в медиацентре ПАИ
11 августа в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная началу нового учебного года.
Как проходит аттестация директоров школ Псковской области, насколько изменится материально-техническая база школ в новом учебном году, сколько школьников сядут за парты, появятся ли новые педагогические кадры, будут ли дети петь гимн и поднимать флаг России.
На эти и другие вопросы отвечает и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
11 августа 2022
Прогулки до шести и никаких танцев: в госархиве рассказали о правилах для гимназисток в XX веке