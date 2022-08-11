Великолучане отправили на Украину третью партию гуманитарной помощи

17:58, 11 августа 2022, ПАИ

Третью партию гуманитарной помощи отправили великолучане на Украину 11 августа, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Помимо беженцев из республик Донбасса, в поддержке и помощи остро нуждаются жители освобождённых территорий Украины. В мешках и коробках – продукты первой необходимости длительного хранения: мука, макароны, сахар, мыло, чай, кофе, питьевая вода, крупы, консервы.

«Сбор гуманитарной помощи происходит в двух точках: непосредственно в офисе партии «Единая Россия» на Ленина, 37 и в ТЦ «Апельсин». Если говорить про предприятия, то всю продукцию они собирают у себя в офисе и потом привозят на базу», – рассказал активист Сергей Макаров.

Водитель автомобиля с гуманитарным грузом Виталий Акимов отметил, что груз направляется в Симферополь, откуда в дальнейшем он повезёт его в Херсонскую область. По его словам, дорога займёт два дня и выезжать планируется ночью, чтобы «доставить всё в срок».

Напомним, что 6 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области Украины.