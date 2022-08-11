Эстония закрывает въезд на территорию страны для россиян с шенгенскими визами

18:24, 11 августа 2022, ПАИ

Власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам РФ, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд в страну. Об этом в четверг на правительственном брифинге в Таллине сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу, сообщает ТАСС.

«Правительство по предложению МИД приняло решение, что через неделю будет введена санкция в отношении действующих шенгенских виз, выданных Эстонией гражданам России. <...> Им будет запрещен въезд в Эстонию», - заявил он.

Рейнсалу также добавил, что из этого правила будут сделаны исключения. В частности, под санкции не подпадут сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике. Министр уточнил, что в настоящее время Эстония располагает данными о более чем 50 тыс. действующих шенгенских виз, выданных гражданам России.

Ранее премьер-министр республики Кая Каллас заявила, что считает необходимым запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.