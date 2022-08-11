ВИДЕО Посольство РФ в Австралии взял штурмом кенгуру

22:01, 11 августа 2022, ПАИ

Сегодня на территорию представительства России в Австралии пытался пробраться...кенгуру. Об этом сообщил Telegram-канал «Московский телеграф».

«Дипмиссия» попала на камеры российского посольства. Животное подбежало к прутьям ограждения и пыталось проникнуть на российскую территорию, протискиваясь меж прутьев. В какой-то момент кенгуру понял, что застрял и предпринял несколько попыток высвободиться.

После того, как его тело выскользнуло из плена, животное поскакало дальше по своим делам. В соцсетях шутники уже предположили, что кенгуру прибегал а российской визой.