ВИДЕО Посольство РФ в Австралии взял штурмом кенгуру
Сегодня на территорию представительства России в Австралии пытался пробраться...кенгуру. Об этом сообщил Telegram-канал «Московский телеграф».
«Дипмиссия» попала на камеры российского посольства. Животное подбежало к прутьям ограждения и пыталось проникнуть на российскую территорию, протискиваясь меж прутьев. В какой-то момент кенгуру понял, что застрял и предпринял несколько попыток высвободиться.
После того, как его тело выскользнуло из плена, животное поскакало дальше по своим делам. В соцсетях шутники уже предположили, что кенгуру прибегал а российской визой.
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