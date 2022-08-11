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Страна и мир

ВИДЕО Посольство РФ в Австралии взял штурмом кенгуру

А всё потому, что у кого-то слишком узкие двери. Фото скрин видео

Сегодня на территорию представительства России в Австралии пытался пробраться...кенгуру. Об этом сообщил Telegram-канал «Московский телеграф».

«Дипмиссия» попала на камеры российского посольства. Животное подбежало к прутьям ограждения и пыталось проникнуть на российскую территорию, протискиваясь меж прутьев. В какой-то момент кенгуру понял, что застрял и предпринял несколько попыток высвободиться.

После того, как его тело выскользнуло из плена, животное поскакало дальше по своим делам. В соцсетях шутники уже предположили, что кенгуру прибегал а российской визой.

 

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