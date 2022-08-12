Четыре направления в Псковской области включили в Серебряный маршрут

13:00, 12 августа 2022, ПАИ

Четыре направления в Псковской области включили в Серебряный маршрут. Об этом сообщается в группе Туристского информационного центра в социальной сети «ВКонтакте».

«В октябре 2021 года «РЖД тур» запустил туристический поезд по Серебряному маршруту. ТИЦ Псковской области встречал туристов, приветствовал, дарил подарочные пакеты с буклетами, картой и другой полезной информацией о Псковской области! Но, к сожалению, вскоре наш город был исключён из данного маршрута. Однако благодаря рабочей поездке руководства ОАО «РЖД» в Псковскую область в сопровождении директора ТИЦ Псковской области Ларисы Семашко, которая состоялась в начале июля 2022 года, лёд тронулся!» – говорится в сообщении.

Специалисты ТИЦ составили несколько экскурсионных программ для посещения Псковской области пассажирами туристического поезда, программы прошли несколько этапов согласования и утверждения в ОАО «РЖД».

В итоге в рамках развития туристического потенциала регионов России холдинг «РЖД» принял решение с 3 ноября 2022 года обновить маршрут курсирования туристического поезда № 923/924 «Серебряный маршрут» сообщением Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва.

«Благодарим команду руководителей ОАО «РЖД» за включение четырёх направлений в Псковской области в Серебряный маршрут, за размещение буклетов о Псковской области в «Ласточке» (Санкт-Петербург – Псков), а вскоре и за размещение буклетов в поездах дальнего следования, а также расширение трансляций видеороликов о регионе для гостей, путешествующих по данному маршруту», – отметили в ТИЦ.