Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четыре направления в Псковской области включили в Серебряный маршрут

Фото из группы Туристского информационного центра в соцсети «ВКонтакте»

Четыре направления в Псковской области включили в Серебряный маршрут. Об этом сообщается в группе Туристского информационного центра в социальной сети «ВКонтакте».

«В октябре 2021 года «РЖД тур» запустил туристический поезд по Серебряному маршруту. ТИЦ Псковской области встречал туристов, приветствовал, дарил подарочные пакеты с буклетами, картой и другой полезной информацией о Псковской области! Но, к сожалению, вскоре наш город был исключён из данного маршрута. Однако благодаря рабочей поездке руководства ОАО «РЖД» в Псковскую область в сопровождении директора ТИЦ Псковской области Ларисы Семашко, которая состоялась в начале июля 2022 года, лёд тронулся!» – говорится в сообщении.

Специалисты ТИЦ составили несколько экскурсионных программ для посещения Псковской области пассажирами туристического поезда, программы прошли несколько этапов согласования и утверждения в ОАО «РЖД».

В итоге в рамках развития туристического потенциала регионов России холдинг «РЖД» принял решение с 3 ноября 2022 года обновить маршрут курсирования туристического поезда № 923/924 «Серебряный маршрут» сообщением Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва.

«Благодарим команду руководителей ОАО «РЖД» за включение четырёх направлений в Псковской области в Серебряный маршрут, за размещение буклетов о Псковской области в «Ласточке» (Санкт-Петербург – Псков), а вскоре и за размещение буклетов в поездах дальнего следования, а также расширение трансляций видеороликов о регионе для гостей, путешествующих по данному маршруту», – отметили в ТИЦ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 августа 2022

Четыре направления в Псковской области включили в Серебряный маршрут
12 августа 2022

Сюрпризы пообещал глава Великих Лук на празднике в честь Дня города

12 августа 2022

30-градусную жару прогнозируют псковские синоптики 13 августа
12 августа 2022

Борис Елкин: Сложно переоценить роль ВВС РФ в защите страны
12 августа 2022

Средняя зарплата строителей в Псковской области выросла на 17%
12 августа 2022

Многофункциональный миграционный центр открылся в Пскове
12 августа 2022

Звездопад Персеиды увидят псковичи в ночь на 13 августа

12 августа 2022

Псковские полицейские ответили на вопросы беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...