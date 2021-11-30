Псков вошел в круизный туристический «Серебряный маршрут»

15:25, 30 ноября 2021, ПАИ

Российский оператор железных дорог РЖД запустил туристический «Серебряный маршрут»: за выходные туристам предлагается посетить четыре древних города России — Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту Псковской области.

Все желающие смогут ближе познакомиться с историей, культурой и старинной архитектурой этих городов.

Поезд отправляется с Ленинградского вокзала Москвы в пятницу в 20:23 и прибывает обратно в 00:09 в воскресенье. Отправиться в путешествие можно 10, 17, 24 декабря, а также 2 и 6 января.

Расписание составлено так, чтобы за выходные туристы смогли увидеть достопримечательности всех четырёх городов. При этом можно как купить экскурсии у проводника, так и спланировать самостоятельно. Также туристы могут оформить и готовый туристический пакет, в который входят железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание. Его приобрести можно на сайте ООО «РЖД Тур».

Чтобы туристам было комфортно путешествовать между городами, в состав поезда включены новые вагоны класса люкс, СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов, кроме того, в каждом вагоне предусмотрен душ. Для пассажиров также работает вагон-бар, в котором можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».