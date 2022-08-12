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Общество

Более 90 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 93 человека за сутки заразились коронавирусом в Псковской области, теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 112 783 человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

За последние сутки выздоровели 48 человек (110 170). За весь период скончались 1886 жителей региона.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 августа в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 619 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 3,7 %.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.

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