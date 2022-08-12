Эстония и Финляндия ведут переговоры о «закрытии» для российких кораблей Финского залива и создании совместной ПРО

19:04, 12 августа 2022, ПАИ

Хельсинки и Таллин ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом сегодня стало известно РИА Новости.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — сказал он в интервью финскому изданию Iltalehti.

Певкур утверждает, что реализовать инициативу получится после полноценного вступления Финляндии в НАТО.

Эстонский министр также считает, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.

«Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — заявил чиновник.

