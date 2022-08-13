В Пыталовском районе появилась постоянная композиция в память павших героев

19:32, 13 августа 2022, ПАИ

В Пыталовском музее Дружбы народов в постоянной экспозиции оформлена новая витрина в память о погибших при исполнении воинского долга. Об этом нам сообщает газета «Наша жизнь».

Композиция посвящена пыталовским военнослужащим, которые погибли в Афганистане, Чеченской республике и на специальной военной операции в Украине.



Вот их имена:

Григорий Александрович Синяк (1966-1986), посмертно награжден орденом Красной Звезды и другими наградами.

Сергей Анатольевич Лобазкин (1960-1996), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.

Андрей Валерьевич Кириков (1980-2000), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.

Роман Юрьевич Макаров (1995-2022), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.

Артем Григорьевич Топалов (1999-2022), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.

Андрей Сергеевич Михайлов (1993-2022), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.