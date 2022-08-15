Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

До 400 человек смогут принять участие в «Псковском марафоне»

«Псковской марафон – 2023» стартует 25 сентября, рассказал в эфире передачи «Псковский телеграм Online» псковский спортсмен, один из организаторов мероприятия Александр Кузьмин.

Забег начнётся на стадионе «Машиностроитель», принять участие в спортивных состязаниях смогут до 400 человек. Именно столько медалей заказано для награждения бегунов, заметил Кузьмин. Он также рассказал, что медаль будет подобна той подкове, которая находится в руке у «Скобаря» в Детском парке. 

Также спортсмен рассказал, что псковичи, которые захотят принять участие в соревнованиях, смогут выбрать маршрут себе по силам – от 1 до 21 километра. 

Кроме того, Александр Кузьмин отметил, что в Пскове всё больше людей начинают заниматься бегом. При этом, по его словам, беговое спортивному движению в городе еще есть куда расти. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 августа 2022

До 400 человек смогут принять участие в «Псковском марафоне»
15 августа 2022

ФК «Псков» проведёт домашний матч с «Ленинградцем» 16 августа

15 августа 2022

Новый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» вышел в эфир
14 августа 2022

Бои исторических реконструкций прошли в Рубилово

14 августа 2022

ФОТОФАКТ В Псковском районе жители и гости деревни соревнуются в точности
14 августа 2022

Женские сборные команды по мини-футболу играли в Пустошке
14 августа 2022

Насыщенные спортивными мероприятиями выходные прошли в Пыталово
14 августа 2022

Игрой в лапту отметили День физкультурника в Опочецком районе


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...