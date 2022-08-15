До 400 человек смогут принять участие в «Псковском марафоне»

10:04, 15 августа 2022, ПАИ

​

«Псковской марафон – 2023» стартует 25 сентября, рассказал в эфире передачи «Псковский телеграм Online» псковский спортсмен, один из организаторов мероприятия Александр Кузьмин.

Забег начнётся на стадионе «Машиностроитель», принять участие в спортивных состязаниях смогут до 400 человек. Именно столько медалей заказано для награждения бегунов, заметил Кузьмин. Он также рассказал, что медаль будет подобна той подкове, которая находится в руке у «Скобаря» в Детском парке.

Также спортсмен рассказал, что псковичи, которые захотят принять участие в соревнованиях, смогут выбрать маршрут себе по силам – от 1 до 21 километра.

Кроме того, Александр Кузьмин отметил, что в Пскове всё больше людей начинают заниматься бегом. При этом, по его словам, беговое спортивному движению в городе еще есть куда расти.