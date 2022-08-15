Новый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

09:06, 15 августа 2022, ПАИ

Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» о событиях предстоящей недели вышел в прямой эфир.

Руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский расскажет ведущим программы, какие мероприятия «Лофта» пользуются популярностью у посетителей и что интересного пройдёт в ближайшее время в креативном пространстве.

А руководитель общественной организации PRO SPORT, основатель движения «Беговой Псков», председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин расскажет, когда и где в Пскове пройдут полумарафон и гонки с препятствиями.

Выпуск программы можно посмотреть на сайте ПАИ и на официальной странице агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».