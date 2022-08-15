Александр Кузьмин: В Пскове растёт число занимающихся бегом горожан

09:28, 15 августа 2022, ПАИ

В Пскове всё больше людей начинают заниматься бегом. Об этом заявил руководитель общественной организации PRO SPORT, основатель движения «Беговой Псков», председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 15 августа.

По его словам, беговое спортивное движение появилось в Пскове еще семь лет назад.

Кроме того, Александр Кузьмин рассказал, что ему приходится вставать утром очень рано, чтобы успеть провести все тренировки. «Наша организация PRO Спорт вообще работает круглые сутки - Артур Якобсон работает до пяти утра, а я - с пяти утра», - отметил он, добавив, что его утренние подъемы мотивируют других людей пойти на тренировку.