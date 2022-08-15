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Страна и мир

Воздушный военный разведчик Великобритании нарушил границу РФ

Мыс Святой Нос находится на Кольском полуострове. Фото: Telegram

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны. Об этом пишет Telegram-канал «Взгляд».

Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.

МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырёх самолётов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяжённостью по фронту до 1100 км.

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