Воздушный военный разведчик Великобритании нарушил границу РФ

22:03, 15 августа 2022, ПАИ

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны. Об этом пишет Telegram-канал «Взгляд».

Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.

МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырёх самолётов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяжённостью по фронту до 1100 км.