Как долго продержится 30-градусная жара, рассказала псковский синоптик

16:49, 16 августа 2022, ПАИ

Жара продержится в Псковской области до 20 августа. Температура воздуха будет составлять около +30 градусов. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

После 20 августа в регионе похолодает. Дневные температуры составят от +20 до +25 градусов. Осадков не ожидается.

Тала Нещадимова отметила, что пока новых температурных рекордов в Псковской области не установлено. В последние несколько дней температура воздуха в регионе превышает отметку в +30 градусов.

Ранее сообщалось, что завтра, 17 августа, в Псковской области ожидается до 32 градусов тепла.