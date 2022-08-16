Названы последствия сокращения выдачи виз россиянам Финляндией

17:25, 16 августа 2022, ПАИ

В случае если Финляндия сократит выдачу виз россиянам, это повлияет на жителей Северо-Западного региона, особенно проживающих в Ленинградской области. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-президента АТОР по выездному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

«Вероятно, следом будет аннулировано соглашение об упрощенном пересечении сопредельной границы, и это ударит по локальному бизнесу как со стороны России, так и Финляндии. Еще более неприятный сценарий — если Финляндия пойдет по пути Эстонии и закроет границу для въезда по своим визам, но пока это не обсуждается», - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что сокращение выдачи туристических виз — это пока только заявления Финляндии.

«С другой стороны, свободных окон для записи на подачу документов нет до середины сентября. Это можно объяснить тем, что после первых антивизовых заявлений балтийских и восточноевропейских государств наши сограждане рванули запасаться финскими визами впрок», - предположил собеседник издания.

По его словам, остальные регионы России проблема не затронет, потому что туристические визы продолжают выдавать многие другие страны Евросоюза.