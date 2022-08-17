Старинные ступени нашли под крыльцом храма в Псковской области

11:29, 17 августа 2022, ПАИ

Старинные гранитные ступени под существующим крыльцом в храме Святой великомученицы Варвары в Печорах обнаружили специалисты в ходе демонтажа отделочных слоёв входной группы церкви. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Принято решение о том, что историческое оформление входа будет восстановлено. Обнаруженное крыльцо реставраторы приведут в порядок и установят на прежнее место», – говорится в сообщении.

Напомним, что храм Святой великомученицы Варвары находится перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель. Деревянную церковь построили в 1779 году на месте, где ранее была часовня Святой великомученицы Варвары. Здание храма является памятником регионального значения.

Ранее сообщалось, что в храме Святой великомученицы Варвары в Печорах установили новые окна и начали монтаж наружной обшивки.