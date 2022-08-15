Монтаж наружной обшивки начали в храме Святой Варвары в Печорах

09:01, 15 августа 2022, ПАИ

Монтаж наружной обшивки начали в храме Святой великомученицы Варвары в Печорах, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Брашированная доска, то есть приближенная по внешней фактуре к исторической, имеет рельеф. Изготовлена специально, в соответствии с проектом. Материал обработан противопожарными составами. Колер подобран из нескольких предложенных вариантов, в соответствии с обнаруженным реставраторами первоначальным цветом фасадов церкви», – рассказали специалисты.

Ранее сообщалось, что в храме Святой великомученицы Варвары в Печорах установили новые окна.