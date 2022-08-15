Монтаж наружной обшивки начали в храме Святой Варвары в Печорах
Монтаж наружной обшивки начали в храме Святой великомученицы Варвары в Печорах, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
«Брашированная доска, то есть приближенная по внешней фактуре к исторической, имеет рельеф. Изготовлена специально, в соответствии с проектом. Материал обработан противопожарными составами. Колер подобран из нескольких предложенных вариантов, в соответствии с обнаруженным реставраторами первоначальным цветом фасадов церкви», – рассказали специалисты.
Ранее сообщалось, что в храме Святой великомученицы Варвары в Печорах установили новые окна.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
14 августа 2022
Живая музыка под отрытым небом звучала в Красногородске