Историчные окна установили в храме Святой Великомученицы Варвары в Печорах

16:56, 07 августа 2022, ПАИ

Новые окна установили в храме Святой Великомученицы Варвары в Печорах, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного в г. Пскове (Псковской области)».

Окна изготовили из дерева, в соответствии с ранее разработанным проектом, на основе фотографий. Ранее сообщалось, что в Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов.

Храм Святой Великомученицы Варвары находится перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры. Церковь деревянная построена в 1779 г. на месте где была ранее часовня Святой Великомученицы Варвары. Здание храма является памятником регионального значения.