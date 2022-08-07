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Культура

Историчные окна установили в храме Святой Великомученицы Варвары в Печорах

Новые окна установили в храме Святой Великомученицы Варвары в Печорах, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного  в г. Пскове (Псковской области)».

Окна изготовили из дерева, в соответствии с ранее разработанным проектом, на основе фотографий. Ранее сообщалось, что в Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов.

Храм Святой Великомученицы Варвары находится перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры. Церковь деревянная построена в 1779 г. на месте где была ранее часовня Святой Великомученицы Варвары. Здание храма является памятником регионального значения.

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